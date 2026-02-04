Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen İ.Ö'nün evine operasyon düzenledi. Evdeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 383 mermi, başkasına ait kimlik bilgilerinin olduğu sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Ayrıca evde vervet cinsi maymun da bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı. Maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.