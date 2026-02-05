Habertürk
        Aydın'da ağacın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak ve fırtınanın etkisiyle çam ağacının otomobilin üstüne devrilmesiyle 2 kişi yaralandı.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor.

        Köprülü Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi'nde A.D'nin kullandığı 09 EP 809 plakalı otomobilin üzerine çam ağacı devrildi.

        Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, araçta mahsur kalan A.D ile yolcu konumundaki eşi A.D'yi kurtardı.

        Hafif yaralanan çift, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

