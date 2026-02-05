Habertürk
        Aydın'da fırtına etkili oluyor

        Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

        05.02.2026 - 17:53
        Aydın'da fırtına etkili oluyor
        Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kuşadası'na bağlı Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

        Didim'de de fırtına, sahilde ve bazı mahallelerde etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahillerde yüksek dalgalar oluştu.

        Dalga suları, Altınkum Sahili'nde bir kafeye kadar ulaştı.

        Akyeniköy Mahallesi'nde de fırtına, bir evin çatısını uçurdu.

        AFAD ile belediye ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

