Aydın'da vincin akaryakıt pompasına çarpması sonucu hasar oluştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde vincin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu hasar oluştu. E.M. yönetimindeki 09 ADD 44 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle İzmir Bulvarı'nda akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yaralanmadığı kazada pompada ve araçta hasar oluştu.

