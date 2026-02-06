Habertürk
        Aydın'da vincin akaryakıt pompasına çarpması sonucu hasar oluştu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde vincin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 01:19 Güncelleme: 06.02.2026 - 01:19
        Aydın'da vincin akaryakıt pompasına çarpması sonucu hasar oluştu
        Aydın'ın Efeler ilçesinde vincin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu hasar oluştu.


        E.M. yönetimindeki 09 ADD 44 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle İzmir Bulvarı'nda akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı.

        Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yaralanmadığı kazada pompada ve araçta hasar oluştu.



