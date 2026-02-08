Aydın'da yaşlı çift ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı çift evde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'nde Nuran (79) ve Turgut (79) Çakaloğlu çiftinden haber alamayan yakınları kontrol için eve gitti.



Evde çifti yerde hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.





Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yapılan kontrolde vücutlarında kesi izi bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

