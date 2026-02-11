Aydın'da sahte gıda operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 ton 314 kilogram sahte bal, 3 ton 570 kilogram etiketsiz nar ekşisi ve 278 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte gıda bulunduğu belirlenen bir depoya baskın gerçekleştirdi.



Operasyonda 2 ton 314 kilogram sahte bal, 278 kilogram etiketsiz pekmez, 3 ton 570 kilogram etiketsiz nar ekşisi, 507 litre tağşişli yağ ile 5 bin 700 doluma hazır boş zeytinyağı tenekesi ele geçirildi.



Ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

