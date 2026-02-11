Canlı
        Aydın'da sahte gıda operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Aydın'da sahte gıda operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 ton 314 kilogram sahte bal, 3 ton 570 kilogram etiketsiz nar ekşisi ve 278 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 14:45 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:45
        Aydın'da sahte gıda operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 ton 314 kilogram sahte bal, 3 ton 570 kilogram etiketsiz nar ekşisi ve 278 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte gıda bulunduğu belirlenen bir depoya baskın gerçekleştirdi.

        Operasyonda 2 ton 314 kilogram sahte bal, 278 kilogram etiketsiz pekmez, 3 ton 570 kilogram etiketsiz nar ekşisi, 507 litre tağşişli yağ ile 5 bin 700 doluma hazır boş zeytinyağı tenekesi ele geçirildi.

        Ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

