Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da şehit yakınları ve gaziler "Büyük Aile Sofrası"nda buluştu

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, ramazan ayının ilk iftarında şehit yakınları ve gazilerle "Büyük Aile Sofrası" programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 21:38 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da şehit yakınları ve gaziler "Büyük Aile Sofrası"nda buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, ramazan ayının ilk iftarında şehit yakınları ve gazilerle "Büyük Aile Sofrası" programında bir araya geldi.


        Kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ilk iftar gerçekleştirildi.

        Canbolat, burada yaptığı konuşmada, vatan uğruna hayatını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

        Devlet ve millet olarak şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Canbolat, "Evladını, eşini, kardeşini, babasını bu mukaddes vatan uğruna toprağa veren sizler sabrın, metanetin ve vakurun timsalisiniz." ifadelerini kullandı.

        Gazilerin fedakarlık ve cesaretiyle milletin gururu olduğunu belirten Canbolat, devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

        Programa, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, İYİ Parti Aydın İl Başkanı İlhan Adıyaman ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Vali Canbolat şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu
        Vali Canbolat şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu
        Başkan Erol ilk iftarını vatandaşlarla açtı
        Başkan Erol ilk iftarını vatandaşlarla açtı
        Hapis cezasıyla aranan şahıs Marmaris'te yakalandı
        Hapis cezasıyla aranan şahıs Marmaris'te yakalandı
        Aydın'da güneş yüzünü gösterdi, çarşıya bahar havası geldi
        Aydın'da güneş yüzünü gösterdi, çarşıya bahar havası geldi
        Bozdoğan'da yabani ot mücadelesi
        Bozdoğan'da yabani ot mücadelesi
        Kuşadası Belediyesi'nden Ramazan ayı boyunca 18 bin kişilik iftar yemeği
        Kuşadası Belediyesi'nden Ramazan ayı boyunca 18 bin kişilik iftar yemeği