Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da 21 yıl önce işlenen cinayete yardım eden şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Buharkent ilçesinde 21 yıl önce işlenen bir cinayette, faile yardımcı olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 23:55 Güncelleme: 20.02.2026 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 21 yıl önce işlenen cinayete yardım eden şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Buharkent ilçesinde 21 yıl önce işlenen bir cinayette, faile yardımcı olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi, Buharkent'te 2005 yılında tabancayla öldürülen Hüseyin Kuş'un ölümünde fail V.D'yi o dönem olay yerine götüren şüphelinin belirlenememesi üzerine dosyayı yeniden açtı.

        Bu kapsamda, eski deliller yeniden değerlendirildi, tanık beyanları tekrar alındı ve teknik veriler incelendi.

        Şüphelinin S.D. olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.


        Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İftar saatinde silahlı saldırı
        İftar saatinde silahlı saldırı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Kupada finalin adı belli oldu!
        Kupada finalin adı belli oldu!
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kuşadası'nda oruçlar dualar eşliğinde açıldı Başkan Günel: "Farklı mahallel...
        Kuşadası'nda oruçlar dualar eşliğinde açıldı Başkan Günel: "Farklı mahallel...
        Efeler'de vatandaşlar aynı sofrada buluştu
        Efeler'de vatandaşlar aynı sofrada buluştu
        Aydın'da 21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
        Aydın'da 21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
        Binlerce Aydınlı, Büyükşehir'in sofralarında buluştu Başkan Çerçioğlu: "Bu...
        Binlerce Aydınlı, Büyükşehir'in sofralarında buluştu Başkan Çerçioğlu: "Bu...
        Aydın Büyükşehir Belediyesince 16 bin kişiye iftar verildi
        Aydın Büyükşehir Belediyesince 16 bin kişiye iftar verildi
        Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı