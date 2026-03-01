Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'daki iftar yemeğinde 30 ülkeden 250 öğrenci bir araya geldi

        Aydın'da düzenlenen iftar yemeğine 30 ülkeden 250 öğrenci katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 22:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'daki iftar yemeğinde 30 ülkeden 250 öğrenci bir araya geldi

        Aydın'da düzenlenen iftar yemeğine 30 ülkeden 250 öğrenci katıldı.

        Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde öğretim gören 30 ülkeden 250 öğrenci iftar yaptı.

        Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının sadece bir ibadet ayı olmadığını söyledi.

        Vural şunları kaydetti:

        "Ramazan ayı, gönül dünyamızda kendimizi muhasebeye çekmek için bir vesile olduğu gibi etrafımızda yaşanan sıkıntıların, dostluk ve kardeşlik duygusu ile ortadan kaldırılabilmesi için bir fırsattır. On bir ayın sultanı ramazan ayındaki güzel alışkanlıklarımızı hayatın tüm zamanına yayarak ve odak noktasına yerleştirerek, çocuklarımıza örnek insan, dünya toplumlarına örnek toplum olacağız."

        Programda konuşan Gana uyruklu Zakariya Muntari ise katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek Ramazan Bayramı'nın şimdiden hayırlara vesile olmasını diledi.

        Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Güven Subaşı da programda konuşma yaptı.

        İftar sonrası ilahi dinletisiyle devam eden program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!

        Benzer Haberler

        Başkan Çerçioğlu Köşk'te vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi
        Başkan Çerçioğlu Köşk'te vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi
        Didim Belediyesi Akbük'te saha çalışmalarını sürdürüyor
        Didim Belediyesi Akbük'te saha çalışmalarını sürdürüyor
        Başkan Ömer Günel: "Son kuruşuna kadar hizmet üretmek için kullanıyoruz"
        Başkan Ömer Günel: "Son kuruşuna kadar hizmet üretmek için kullanıyoruz"
        Söke 1970 SK - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1
        Söke 1970 SK - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1
        Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Topl...
        Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Topl...
        Aydın'da kimliğini evde unutan öğrenciye motosikletli polis desteği
        Aydın'da kimliğini evde unutan öğrenciye motosikletli polis desteği