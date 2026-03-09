Canlı
        Aydın Haberleri

        Aydın'da polis ekipleri KADES'i tanıttı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında stant açarak KADES uygulamasını tanıttı.

        Giriş: 09.03.2026 - 09:07 Güncelleme:
        Aydın'da polis ekipleri KADES'i tanıttı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında stant açarak KADES uygulamasını tanıttı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muğla Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde stant açtı.


        Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan ekipler, vatandaşlara KADES hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

