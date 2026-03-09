Aydın'da polis ekipleri KADES'i tanıttı
Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında stant açarak KADES uygulamasını tanıttı.
Giriş: 09.03.2026 - 09:07 Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muğla Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde stant açtı.
Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan ekipler, vatandaşlara KADES hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.
