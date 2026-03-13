Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da doktor kardeşler aynı hastanede çocuklara sağlık hizmeti veriyor

        FERDİ UZUN - Aydın'da doktor kardeşler, aynı hastanede çocuklara sağlık hizmeti sunuyor.

        Giriş: 13.03.2026 - 11:09
        Aydın'da doktor kardeşler aynı hastanede çocuklara sağlık hizmeti veriyor

        FERDİ UZUN - Aydın'da doktor kardeşler, aynı hastanede çocuklara sağlık hizmeti sunuyor.

        Liseye kadar eğitim hayatlarını aynı okullarda tamamlayan Ataberk (26) ile Tunahan Çoğan (25) kardeşlerin yolu yıllar sonra aynı hastanede, bu kez doktor olarak kesişti.

        Aydın'da tıp fakültesinden 2024 yılında mezun olan Ataberk Çoğan geçen temmuz ayında, Muğla'daki üniversiteden 2025 yılında mezun olan Tunahan Çoğan ise geçen ay Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda göreve başladı.

        İnsanlara yardım etmeyi seven kardeşler, beyaz önlüklerini giyip güler yüzleriyle tedaviye ihtiyaç duyan çocuklara hizmet sunuyor.

        - "Böyle bir tesadüf beklemiyordum"

        Dr. Ataberk Çoğan, AA muhabirine, insanlara yararlı olmaktan keyif aldığını, tıp fakültesini tercih ederken de onların faydasına olacak bir şeyler yapma isteğiyle hareket ettiğini söyledi.

        Fakültedeki öğrenimi boyunca çocuk sağlığına ilgi duyduğunu ifade eden Çoğan, "Çocukların iyileştiğini, tedavilerden fayda gördüğünü, onların mutlu olduğunu görmek her zaman ilgimi çekti. Mezun olduktan sonra da hep buranın pediyatrisini, çocuk sağlığı hastalıklarını istiyordum." dedi.

        Çoğan, kardeşiyle birlikte çalışacağını öğrendiğinde çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Böyle bir tesadüf beklemiyordum. Bugün sabah işe birlikte geldik, beraber kalktık, beraber hazırlandık. Beraber okula gittiğimiz dönemlerdeki gibiydi. Burada beraber çalışmaktan çok mutluyum. O da pediyatriyi istediği, pediyatriyi sevdiği için çok mutluyum. Beraber çalışıyor olmak, hastanede işlerimi yaparken onu görmek çok mutlu ediyor. Duyan herkes önce 'Gerçekten kardeşin mi?' diyor. Şaşırıyorlar, seviniyorlar bizim adımıza. Bir yaş var aramızda ama doğduğumuzdan beri birbirimizin en yakın arkadaşıyız. Hem en yakın arkadaşımla hem de kardeşimle çalışıyorum. Çok mutluyum."

        Tunahan Çoğan ise insanları dinlemeyi ve onlara yardımcı olmayı sevdiği için doktor olduğunu anlattı.

        Çocukları çok sevdiğini ifade eden Çoğan, "Yardım ettiğin insanın daha hayatının başlangıcında, daha masum birisi olması da mesleki olarak daha tatmin edici oluyor. O yüzden ben de pediyatri düşündüm." diye konuştu.

        Çoğan, abisiyle aynı yerde çalışmanın kendisine güven verdiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

