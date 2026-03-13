Canlı
        Aydın Haberleri

        Aydın'da evinde tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde evinde tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:19
        Aydın'da evinde tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde evinde tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.


        Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaykın Mahallesi'nde İ.D'nin (63) evine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 7 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 minyatür heykel, 3 dedektör ve tabanca ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

