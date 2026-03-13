Aydın'da evinde tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde evinde tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaykın Mahallesi'nde İ.D'nin (63) evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 7 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 minyatür heykel, 3 dedektör ve tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

