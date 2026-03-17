Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Nazilli Kaymakamı Kan'dan şehit ailelerine ziyaret

        Aydın'ın Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki şehit yakınlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 09:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kan, ilk olarak 1998'de Mardin'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Celal Pülhan'ın eşi Sevgican Pülhan'ın evine misafir oldu.

        Aileyle sohbet eden Kan, Pülhan'a çiçek takdim etti.

        Huriye Küpeli Kan, daha sonra Erzurum'da 1961 yılında görev yaparken geçirdiği uçak kazasında şehit olan Havacı Pilot Yüzbaşı Naci Ülker'in eşi Remziye Ülker (86) ve kızı Bahar Ülker'i (66) ziyaret etti.

        Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Müftüsü Hakan Türe ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mahmut Çetin de yer aldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

