Nazilli'de firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.​​​​​​​ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.K'nin adresini tespit etti. Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.