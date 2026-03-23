Söke'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.



G.C'in kullandığı 35 ADL 914 plakalı otomobil ile U.S. yönetimindeki 35 Y 8746 plakalı otomobil Söke-Kuşadası kara yolu Yamaç kavşağında çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada yaralanan ve olay yerinde ilk müdahalesi yapın G.C, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.



U.S. ifadesine başvurmak için polis merkezine götürüldü.

