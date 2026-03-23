Söke'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.
G.C'in kullandığı 35 ADL 914 plakalı otomobil ile U.S. yönetimindeki 35 Y 8746 plakalı otomobil Söke-Kuşadası kara yolu Yamaç kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan ve olay yerinde ilk müdahalesi yapın G.C, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
U.S. ifadesine başvurmak için polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.