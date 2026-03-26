        KKTC 5. Cumhurbaşkanı Tatar, Söke'de temaslarda bulundu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aydın'ın Söke ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Programı kapsamında Söke Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Tatar, ilçeye ilk kez geldiğini belirtti.


        Tatar, KKTC ile Türkiye arasındaki güçlü bağlara dikkati çekerek, "Mavi vatan ve gök vatan ile birlikte Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği ortak bir anlayışla korunmalıdır." dedi.


        Kaymakam Ali Akça da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Tatar, MHP İlçe Başkanlığını ile Söke Tarım Fuarı'nı da ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

