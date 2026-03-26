KKTC 5. Cumhurbaşkanı Tatar, Söke'de temaslarda bulundu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aydın'ın Söke ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Programı kapsamında Söke Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Tatar, ilçeye ilk kez geldiğini belirtti.
Tatar, KKTC ile Türkiye arasındaki güçlü bağlara dikkati çekerek, "Mavi vatan ve gök vatan ile birlikte Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği ortak bir anlayışla korunmalıdır." dedi.
Kaymakam Ali Akça da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tatar, MHP İlçe Başkanlığını ile Söke Tarım Fuarı'nı da ziyaret etti.
