Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Aydın'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli yerlerde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine ilişkin "Meydanlardan taşan bu kalabalıklar Türkiye'nin yarınlarına umut olmaktadır, ümit vermektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 16:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, Aydın'ın Kuşadası ilçesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e sahip çıkmak için burada olduklarını söyledi.

        Günel'in yaptığı çalışmaları anlatan Özel, meydandaki vatandaşlara Günel'i yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

        Bu meydanın anlamlı olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:


        "Biz dün Çanakkale'de, geçilmez Çanakkale'de, emperyalistlerin baskınına karşı teslim olmayan, geçilmeyen Çanakkale'de 100'üncü mitingimizi yaptık. Ve soruyorlardı, 'Mitingler ne olacak? Ara verecek misiniz? Duracak mısınız? Geri çekilecek misiniz?' diye. İşte 101'inci miting. 100'ün ertesi gününde, aynı kararlılıkla, aynı cesaretle Aydın'da millet ayaktadır. Dün Çanakkale'de olduğu gibi 'Bu yağmurda mitinge gidilmez' diyenlere 'Biz mitinge değil direnmeye, eyleme, mücadeleye gidiyoruz' diyenlere selam olsun, helal olsun."

        Özel, meydanların geçmişte dolmazken şimdi ilçelerde bile dolduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Meydanlardan taşan bu kalabalıklar Türkiye'nin yarınlarına umut olmaktadır, ümit vermektedir. Bu meydanlar böyle oldukça, Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 1,5 asgari ücreti alıp şimdi 20 bin liraya mahkum edilen emekli, aldığı maaşıyla 8 çeyrek altın alan şimdi 1,5 çeyrek altına mahkum edilen emekli, 7 çeyrekten 2,5 çeyreğe düşen asgari ücretli, 1 kilogram buğday satıp 6 litre mazot alan, 1 kilogram pamuk karşılığında 2,5 litre mazot alabilen, bugün zor durumda kalan çiftçiler, yine Türkiye'den ümidi kesip yurt dışında hayal kuran gençler bu meydanlarda umut bulmakta, bu meydanlarda dayanışmayla omuz omuza durmakta, Türkiye'nin yarınlarına güç vermektedir.


        Elbette Ekrem Başkan'a, Ömer Başkan'a sahip çıkma açısından önemli görürken esas olarak herkesin ortak geleceğimize sahip çıktığı alanlar olarak görüyoruz. Bu meydanlar, çağırdığında koşup gelenlerin, mücadele edenlerin, ayakta duranların, Türkiye'de yarın kendisi için bir iktidar kurulacağının iktidar göstergesidir."

        Özel, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da eleştirdi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        CANLI | Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring
        CANLI | Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar

        Benzer Haberler

        Başkan Çerçioğlu: "İftiraların hesabını yargı önünde verecek"
        Başkan Çerçioğlu: "İftiraların hesabını yargı önünde verecek"
        Yağmur sularıyla taşan dere, toprak kaymasına sebep oldu Yıkılma riski olan...
        Yağmur sularıyla taşan dere, toprak kaymasına sebep oldu Yıkılma riski olan...
        Aydın'da kadınlara ezber bozan eğitim "Kadınlar başarılı ve mutlu olduğunda...
        Aydın'da kadınlara ezber bozan eğitim "Kadınlar başarılı ve mutlu olduğunda...
        Çakırlar Çayı taştı, yıkılma riski olan ev tahliye edildi
        Çakırlar Çayı taştı, yıkılma riski olan ev tahliye edildi
        Aydın'da en fazla yağış Kuyucak'a düştü
        Aydın'da en fazla yağış Kuyucak'a düştü
        Aydın'da sağanak nedeniyle akarsular taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Aydın'da sağanak nedeniyle akarsular taştı, ev ve iş yerlerini su bastı