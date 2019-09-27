Jandarma’dan Söke’de uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da bir deprem daha!

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Aydın’ın Söke ilçesinde Jandarmanın yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan takip sonucunda Yenikent Mahallesi’nde uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen V.Ö’nün evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, V.Ö isimli şüphelinin evinde, 1 adet 9 mm tabanca, 2 adet eski tip tabanca, 200 gram metafetamin, 2 gram sigaraya sarılmış kubar esrar, ve uyuşturucu maddede kullanılan 1 adet bong ele geçirildi. Şahıs adli makamlara sevk edildi.

AYDIN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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