Aydın evinde firesiz başladı

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezona deplasmanda VakıfBank mağlubiyetiyle başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, evindeki ilk maçta ise Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yenerek iddiasını kanıtladı.

Geçen yıl baraj etabıyla ligde kalan, bu sezon hedefini ligi üst sıralarda bitirip yeniden Avrupa'ya gitmek olarak belirleyen Aydın temsilcisinde oyuncular, maç öncesi asker selamı vererek Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek mesajı gönderdi.

Maçı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'la birlikte izleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takımı tebrik etti. Başkan Çerçioğlu sezon öncesindeki transferlerle büyük oranda yenilenen takımın üst sıraları hedeflediğini belirtip, 'Aydın'ın Sultanları'yla gurur duyduklarını söyledi.

'Aydın'ın Sultanları' maç sonrası takımlarını desteklemeye gelen Baltaköy Hacı İbrahim Akdemir Ortaokulu öğrencileriyle de toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.



AYDIN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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