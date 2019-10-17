KUTO’da KOSGEB Yeni Destek Paketleri bilgilendirme toplantısı

“KOSGEB’in Yeni Vizyonu ile Aydın Ekonomisi Büyüyor ve KOBİ’leri Dünyaya Açılıyor” konulu KOSGEB bilgilendirme toplantısı, Kuşadası Ticaret Odası’nda yapıldı.



Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda konuşan Yavuz; Aydın’ın çok verimli bir il olduğunu söyledi ve istatistiklerle Aydın ekonomisi hakkında bilgi vererek, KOSGEB desteklerinden yararlanılmasının önemine değindi.



KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger, yeni çıkan destek programlarıyla ilgili bilgi verdiği sunumunda; ilk olarak yurt dışı pazara destek programı hakkında ayrıntılı bilgi verdi ve bu desteklerle hizmet alımı giderleri (sosyal medya, ilanreklam vb.), yabancı personel, yazılım, tanıtım faaliyetleri, yurt dışı fuar ve seyahat giderlerini de desteklediklerini söyledi ve programdan kimlerin yararlanabileceğini anlattığı konuşmasında bir amaçlarının da eticaret hacmini arttırmak olduğunu belirtti. Sunumunun devamında; stratejik ürün destek programları, KOBİ teknoyatırım destekleri, KOBİGEL KOBİ gelişim destek programı konularında da ayrıntılı bilgiler veren Dülger, programlara başvuru ve değerlendirme akışı ile ilgili de bilgi verdi ve gelen soruları cevapladı.



Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım ve Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel’in de katıldığı toplantı, kalabalık bir katılımla gerçekleşti.

AYDIN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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