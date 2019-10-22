İl Emniyet Müdürü Ekici’den Rektör Aldemir’e ziyaret

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Suat Ekici geçtiğimiz günlerde kendisine tebrik ziyaretinde bulunan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e, iadei ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ ve Aydın’ın gelişimi için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülen çalışmaları önemsediklerini belirtti. Rektör Aldemir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana toplumla entegre olarak kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürüteceğimiz projeler üzerine yoğunlaştık. Öğrencilerimizin de toplumla uyum içinde eğitimlerini sürdürebilmesi için İl Emniyet Müdürlüğüyle Üniversitemizin uyumlu çalışmaları devam ediyor. Emniyet teşkilatıyla iş birliğimiz güçlenerek devam edecek” dedi.

Rektör Aldemir, Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici’ye yeni görevinde başarılar diledi.

AYDIN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:56

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