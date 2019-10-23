Aydınlı kayıp kız bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde diş tedavisi için evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Halise Özkır (18) Denizli’de bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Efeler Tepeköy Mahallesi’ndeki evinden üç gün önce diş tedavisi yaptırmak için ayrılan Özkır, bir daha eve dönmedi. Özkır’ın ailesi hayatından endişe ettikleri kızları için kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından polis ekipleri kayıp kızı bulmak için çalışma başlattı.
Denizli’de ortaya çıkan genç kızın kendi isteğiyle evden ayrıldığı iddia edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AYDIN
23 Ekim 2019 Çarşamba
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