AKUT'la Doğada Eğitim Kampı Fotoğraf ve Resim Sergisi

AKUT Kuşadası ekibi, Mayıs ayında altı okul ve 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği AKUT’la Doğada Eğitim Kampı fotoğraf ve resim sergisinin açılışını İbramaki Sanat Galeri’sinde gerçekleştirdi.



Olumsuz hava koşullarına rağmen büyük bir ilgi gören açılışa birbirinden değerli konuklar eşlik etti. Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediyesi Kültür Müdürü Levent Köylü, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Cihan Seymen, TEMA Vakfı Kuşadası Türkmen Mahalle Sorumlusu ve aktif gönüllü ekibi, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılım sağladığı serginin açılış konuşmasını AKUT Kuşadası Ekip Lideri S. Tağmaç Saraçoğlu yaptı. Mayıs ayında düzenlenen kamplarla ilgili bilgi veren Saraçoğlu; “Cumhuriyet İlkokulu, Rahime Bilici İlkokulu, Çakabey İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Söke 100.yıl Atatürk Ortaokulu ve Güzelçamlı Arife Bayram Bayaözlü Ortaokulu öğrencilerimizle Milli Parkta öğretici olduğu kadar oldukça eğlenceli anlar da yaşadık. İlkyardımdan düğümlere, doğada kayıp şahıs aramadan köpekli arama kurtarmaya, çadır kurma toplamadan karbon ayak izine kadar birçok farklı bilgi verdik. Kampın sonunda öğrencilerimizden kampla ilgili resim yapmalarını istedik. Şimdi öğrencilerimizin yaptığı bu güzel resimleri ve çekilen fotoğrafları birlikte göreceğimiz sergimizin açılışındayız. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

300 öğrencinin arasından ilk beşe giren öğrencilere ödüllerini Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel ve Belediye Başkanı adına Kültür Müdürü Levent Köylü takdim etti.

Dereceye giren öğrencilere verilen ödül ardından Yücel; “Resimlerin hepsi bizim için çok kıymetli. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve emeği geçen ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz” dedi. Sergiyi gezen misafirler çocuklara doğada verilen eğitimlerin devam etmesinin çok yararlı olacağı görüşlerini belirttiler.

AYDIN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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