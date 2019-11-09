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AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı AK Parti Aydın olarak; "Başkan Çerçiooğlu'na ...

İHA

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve milletvekilleri, 'Aydın'a yapılacak her türlü olumlu projede CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na destek vermeye hazırız' mesajı verdi.

AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı AK Parti Aydın olarak; "Başkan Çerçiooğlu'na desteğe hazırız"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve milletvekilleri, ‘Aydın’a yapılacak her türlü olumlu projede CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na destek vermeye hazırız’ mesajı verdi.
AK Parti Aydın il teşkilatının 79’uncu İl Danışma Meclisi Toplantısı İl Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda AK Parti kurmaylarının Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yaptığı çağrılar öne çıktı.
“Destek olmaya hazırız"
Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, sıkıştığı her zaman ‘izin vermiyorlar, engel oluyorlar’ gibi bahaneler öne sürdüğünü iddia ederek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda tüm büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız bu toplantıda tüm belediye başkanlarına dertlerini anlatmalarını ve hükümet olarak hepsinin yanında duracağını söyledi. Daha sonra Aydın Milletvekilimiz Mustafa Savaş ve Metin Yavuz’da ‘Aydın’ın yararına olacak her türlü işte Büyükşehir Belediyesi’ne destek vermeye hazırız’ şeklinde ifadeler kullandı. Çerçioğlu bahanelerin ardına sığınarak kendi başarısızlıklarını olmayacak işlerle kamufle etmeye çalışıyor. Algı operasyonları ile ülke gündemine oturmaya başladı ve gündemi değiştirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Çerçioğlu’nun verdiği sözleri yerine getirmesini isteyen Özmen, “Bu seçim döneminde hiçbir vaadiniz olmadı. Hiç olmazsa geçen dönem verdiğiniz sözleri yerine getirme gayreti içerisinde olun. Bizden destek istendiği takdirde kendisine yardımcı olmaya her zaman hazırız. Yeter ki Aydın için güzel işler ortaya çıkartılsın” diye konuştu.
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti’nin 17 yılda 15 seçim yaşadığını ve her zaman da birinci olduğunu hatırlatarak partinin iktidarının 2071’e kadar devam edeceğini savundu. AK Parti’nin başarısının arkasında milletine olan güveninin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmasının olduğunu söyleyen Savaş, “Eğitimden sağlığa çok güzel işlere imza attık. Daha fazla yatırım yapmak Aydın’ı kalkındırmak için yerel yönetime talip olduk. İstedik ki iktidar ile birlikte yürüyen bir belediye olsun. Ama Allah nasip etmedi. Güzel bir mücadele verdik. Bu mücadelemizde yanımızda olan ve bize destek veren tüm herkese teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.
“8 aydır hiç hizmet gördünüz mü?" die sordu
Büyükşehir belediyesinin de Mart ayında yapılan yerel seçimlerinin ardından hizmet etmediğini ileri süren Milletvekili Savaş, “Allah aşkına o günden bu yana kaç ay geçti ve hiç hizmet gördünüz mü? 8 ay değil 18 ay da geçse 28 ay da geçse bu iş böyle. Aydın’daki partilimiz olsun ya da olmasın tüm belediye başkanlarımıza her zaman ‘biz hizmet için yanınızdayız, biz hazırız’ dedik. Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger’den bir isteğimiz oldu. Valimiz önderliğinde belediye başkanlarımız, oda başkanlarımız, rektörümüzün ve bizlerin katılımıyla bir toplantı düzenlenmesini talep ettik. İnşallah yakında bu toplantı gerçekleştirilecek. Orada ilimizin sorunlarını ve önceliklerini konuşacağız” ifadelerini kullandı.
“2071 hedefleri için yeni kadrolar kurulacak"
Parti içerisindeki görevleri bir hizmet yarışı olarak gördüklerini ifade eden AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, partisinin kongre süreci sonucunda kardeşlik bağlarının güçleneceğini, Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak yeni kadroların aralarına katılacağını söyledi. Yavuz, AK Parti’nin Türkiye’nin refah ve kalkınmasında büyük başarılara imza attığını söyleyerek , “Kongrelerimiz sonucunda bizleri 2071 hedefine ulaştıracak yeni kadrolara oluşacak. Bu bir bayrak ve hizmet yarışı. Bizler AK Parti olarak güçlü bir aileyiz. Bu güne kadar Cumhurbaşkanımızın önderliğinde girilen tüm seçimlerden alnımızın akıyla çıktık. Bundan sonra da bu böyle olacak. 3 Kasım 2002 ülkemizin yeni çağının başlangıç tarihi oldu. Türkiye o günden bu güne büyüdü ve gelişti. İnşallah yeni kadrolarla birlikte 2071 hedefine de emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu dönem bir ve beraber olma, safları sıklaştırma zamanı” diye konuştu.
Aydın İçin ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını da hatırlatan Yavuz, “Bizler kavgadan ve ayrılıklardan yana değiliz. İlimiz için ortak bir hedef doğrultusunda enerjimizi boşa harcamadan çalışmayı amaçlıyoruz. İnşallah Mustafa Bey'in önerisi sonucunda bir araya gelerek sorunlarımızı tartışır Aydın için güzel kararlar alırız. Bizim bir araya gelmekten ve konuşmaktan yana bir sorunumuz, sıkıntımız yok” dedi.
Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

AYDIN

09 Kasım 2019 Cumartesi

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