Minikler spora judo ile başlıyor Kuşadası İlköğretim Okulu, Türkiye’deki 20 pilot okuldan biri oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye ve Dünya Judo Federasyonlarının “Spora Judo İle Başlıyorum” isimli ortak projesi Kuşadası İlkokulunda başladı.

Dört kurum arasında imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye’deki 20 pilot okuldan biri olan Kuşadası İlkokulunda başlayan projede zaman sınırı bulunmuyor.

Kuşadası ilköğretim Okulunda görevlendirilen ikinci kademe judo antrenörü Ömer Yaman, Ege üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olduğunu belirterek, hem sporcu hem antrenör olarak milli takımda görev yaptığını söyledi. 7 yaşından beri judo sporunun içerisinde olduğunu belirten 36 yaşındaki Ömer Yaman, judonun hem beden hem ruhsal eğitim açısından çocuklara çok şey kattığını ifade etti. Yaman, tüm Kuşadası’nı judo sporuyla tanıştırmak istediklerini belirterek, “Bu sporun geniş kitlelere yayılması için çalışıyoruz. Kuşadası İlkokulunda bu projenin yürütülmesiyle görevlendirildim. Ama judo sadece okul ile sınırlı kalmasın, herkes yapabilsin diye Kuşadası Belediyesi’nin desteğini bekliyoruz” dedi.

AYDIN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:21

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