Kuşadası’nda radardan tespit edilen 55 göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik botla yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik mobil radarı, 19 Kasım 2019 tarinde saat 04:08’de Aydın’ın Kuşadası ilçesi açılarında içerisinde kaçak göçmen bulunan lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 38'i Suriye, 11'ü Filistin, 5'i Kongo ve 1'i Kuveyt uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen yakalandı. 20'i erkek, 13'ü kadın ve 22'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. yakalanan toplam 55 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AYDIN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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