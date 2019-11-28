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Başkan Atay üniversite öğrencilerine seslendi Başkan Atay; “Şeffaf belediye yönetimini benimsiyoruz”

İHA

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine "Topuma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında belediye çalışmalarını, hedeflerini ve projelerini anlattı. Atay, siyasetin topluma hizmet aracı olduğuna dikkat çekti, "Temel olarak şeffaf belediye yönetimi ve hesap verebilirlik anlayışı bizim için çok önemli" dedi.

Başkan Atay üniversite öğrencilerine seslendi Başkan Atay; “Şeffaf belediye yönetimini benimsiyoruz”

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine “Topuma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında belediye çalışmalarını, hedeflerini ve projelerini anlattı. Atay, siyasetin topluma hizmet aracı olduğuna dikkat çekti, “Temel olarak şeffaf belediye yönetimi ve hesap verebilirlik anlayışı bizim için çok önemli” dedi.
ADÜ Sağlık Bilimleri Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri Öğretim Üyesi Dr. Ayten Can’ın dersini Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdiler. Belediye Başkanı M. Fatih Atay ders kapsamında öğrencilere Efeler’deki hizmetleri, hazırlanan projeleri ve hedeflerini anlattı.
Sosyal Belediyecilik kapsamında çocuklar, kadınlar ve eğitim odaklı projeleri arka arkaya devreye aldıklarını anlatan Başkan Atay, şunları söyledi:
“Özellikle dar gelirli çocuklarımızın eğitimi için EFESEM projemizi hayata geçirdik. Şu anda 300 çocuğumuz bu merkezde ders çok az bir ücret karşılığında ortaöğretim ve üniversite sınavları için destek alıyor. Online eğitim kapsamında ilkokul 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar Efeders Projemiz kapsamında dağıttığımız internet şifreleri ile matematik derslerini evlerinden takip edebiliyor. Kreşler açıyoruz. Bunlardan birisi önümüzdeki ay hizmete girecek. Üç kreşimizi ize önümüzdeki yılın ilk bölümünde açacağız. Özellikle dar gelirli çalışan annelerin yanında olacağız”

"Daha Büyük Merkez Kuracağız"
Efeler’de 10 bin 232 Otizmli çocuk bulunduğunu ve bunlara yönelik Efeler Belediyesi’nin Otizm Eğitim Merkezi bulunduğunu belirten Başkan M. Fatih Atay, “Bu sorun giderek büyüyor. Bu çocuklarımız için Ege’nin belki de en büyük merkezini yapacağız. Bunun hazırlıklarını başlattık” dedi. Başkan Atay, Çölyak hastalarına destek olduklarını de belirtirken, gelir durumu iyi olmayan ailelere günlük süt ve ilkokula giden çocuklara kumanya dağıtımına da başladıklarını açıkladı.
Başkan Atay, Yerel yönetimin her alanda halkıyla yan yana olması gerektiğine de dikkat çekerken, “Bizim en büyük sorunlarımızdan birisi de Jeotermal Enerji Santrallerinin neden olduğu olumsuzluğa karşı mücadele etmek. Bir başka kent sorunumuz ise intihar vakaları. Her iki konuda da etkin mücadele içinde yer alıyoruz” diye konuştu.
Ders sürecinde öğrenciler yaşadıkları alanlarla çeşitli isteklerde bulundu. Başkan Atay, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Tüm çalışmalarımız sizler ve halkımız için” dedi.

AYDIN

28 Kasım 2019 Perşembe

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