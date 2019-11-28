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Söke TARİŞ'te İsmail Özer güven tazeledi

İHA

TARİŞ Söke 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi 20182019 yılı olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Seçimli genel kurul toplantısında Kooperatif Başkanı İsmail Özer, güven tazeledi.

Söke TARİŞ'te İsmail Özer güven tazeledi

TARİŞ Söke 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi 20182019 yılı olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Seçimli genel kurul toplantısında Kooperatif Başkanı İsmail Özer, güven tazeledi.
Söke TARİŞ tesislerinde gerçekleşen genel kurul toplantısında divan başkanlığını Av. Ali Kağan Akın, divan katipliklerini Hacı Sarı ve Mustafa Balıkçı yaptı. Ak Parti Söke İlçe Başkanı Namık Yıldırım, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri de genel kurula katılanlar arasında yer aldı.

Genel kurul toplantısında açılış konuşmasını TARİŞ Söke 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer yaptı. Üretici ortaklardan aldıkları olurla yeni yer alımı gerçekleştirip, yatırımı yaptıklarını ve yeni alım sahasında alım sezonunu geçirdiklerini belirten İsmail Özer, “Yatırımızı alnımızın akıyla yaptık” dedi. Hasat sezonu öncesinde Söke Pamuk Kooperatifi olarak 3035 milyon kilogram pamuk alımı hedefi koyduklarını belirten İsmail Özer; “Alım sezonunu 35 milyon kilogram pamukla kapattık. Hedefimizi tutturduk” dedi. İsmail Özer; “Aslında konuşulacak çok şey var. Bizleri karıştırmak isteyenler, kooperatifin gelişmesi ve büyümesini istemeyenler ellerinden geleni artlarına koymadılar. Biz onları Allah’a havale ettik, dik duruşumuzu devam ettireceğiz” diye konuştu.
Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan genel kurulda gündem maddeleri görüşüldü. Yönetimin faaliyet, finansman ve denetim raporları okunurken, oy birliği ile kabul edildi. Kooperatif yönetim kurulu, üretici orakların oy birliği ile ibra edildi.

TARİŞ Söke 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi genel kurul toplantısında görüşülen konular arasında Söke merkez fabrikasında bulunan sawgın tesisinin Sarıkemer’e taşınması yer aldı. Yapılan görüşme sonunda arasında Söke merkez fabrikasında bulunan 3 makinalı bir ünitenin Sarıkemer alım sahasındaki yere taşınmasına oy birliği ile karar verildi.

Kooperatif imkanları ile ortakların ayni ve nakdi kredi ihtiyaçlarının sağlanması konusunda ve Ulusal ve Uluslararası fon destekli kırsal kalıma gibi mali destek programlarına katılma konusunda, ayrıca söz konusu desteklerden yararlanılması amacıyla proje yapılması durumunda kooperatif ortaklarına 5 yıl süreyle herhangi bir kar dağıtımında bulunulmaması ile ilgili olarak yönetime yetki oyu birliği ile verildi. Yönetim kuruluna 20192020 iş yılında kullanılacak krediler ve ipotek tesisleri için de yetki oy birliği ile verildi.

Gündemin sonunda seçim maddesi yer aldı. Dört yıl için görev yapacak asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri ile kooperatifi temsil edecek delegelerin seçimi yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde İsmail Özer güven tazelerken yönetim kurulunda Ömer Yıldız, Talip Çalık ve Engin Öztürk yer aldı. Yapılan seçimlerde A. Baki Bakanoğlu, İsmail Özer, Mustafa Balıkçı, Mesut Üstbaş, Ali Barışık, Ömer Yıldız, Mesut Yeşil, Bahtiyar şanlı, Nevzat Güngören, H. Hüseyin Günal, Fikret Engin Birlik temsilcileri olarak belirlendi.

AYDIN

28 Kasım 2019 Perşembe

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