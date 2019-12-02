Söke Devlet Hastanesi’nde iki sağlık memuruna saldırı Söke İnsan Hakları Kurulu şiddeti kınadı

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda iki sağlık memuru saldırıya uğradı.

Pazartesi gece 00:20 saatlerinde yaşanan olayda bir grubun Hastane Acil Servis bölümüne geldiği, yakınlarının pansumanının yapılmadığı gerekçesiyle arbede çıkardı. Yaşanan arbedede Devlet Hastanesi Sağlık Memurları Harun Baş ve Yahya Ağca yaralandı. Sağlık memurlarının çeşitli yerlerinde darbeden oluşan yaralanmaların ve bir sağlık memurunun parmağında kırık olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak beş kişinin güvenlik güçlerince yakalandığı ve ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldükleri öğrenildi.



Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu Başkanlığında faaliyetini sürdüren Söke İlçe İnsan Hakları Kurulu’nun gündem maddelerinden biri de yaşanan bu olay oldu. Kaymakam Kurtbeyoğlu beraberinde Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, Hastane başhekimi Mustafa İkizek’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Şiddetin her türlüsünün kabul edilemeyeceğini belirten İlçe İnsan Hakları Kurulu Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; “2 Aralık gecesi saat 00.20 sularında Hastanemize gelen beş kişi sağlık çalışanlarımız, acil serviste bir başka arkadaşa dikiş atarken; kendi pansumanlarının yapılması talebiyle şiddetli bir baskı uygulamışlar. Arkadaşlarımız hasta mahremiyetinin korunması ve sıradaki acil hastanın işleminin tamamlanmasının ardından kendi pansumanlarının yapılabileceğini ifade etmelerine rağmen, şahıslar olayı sözlü şiddetten, fiili şiddete dönüştürmüşler. Kurulumuz bu olayı üzüntü ile karşılamış ve kınama kararı almıştır. İnsan hakları ihlalleri sadece kamu görevlilerinin diğer vatandaşlara karşı ihlal ettiği bir kavram değildir. Bugüne kadar başarılı işler ortaya koymuş ve koymaya devam eden Hastanemiz yönetimini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi iletmeyi uygun gördük. Ümit ediyorum ki bugünden sonra kurulumuzun toplantısında böyle bir karar almak zorunda kalmayız. Şiddeti ona yada buna yönelmiş olarak değil, şiddetin tümüne her türlüsüne, nereden gelirse gelsin ret ediyoruz. İki sağlık çalışanı arkadaşımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sizlerin aracılığıyla da iletiyoruz. Hasta yada hasta yakınlarına da kendilerinin sağlıklarına kavuşması için çalışan arkadaşlarımıza karşı daha dikkatli ve hoşgörülü olmalarını diliyorum” dedi.

Söke İlçe İnsan Hakları Kurulu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa İkizek ise; “Üzücü bir olay yaşadık. Bizler gelen vatandaşlarımıza hizmet etmek için buradayız. Bizler hastaların veya yakınlarının ne olduğu, hangi ırk yada milletten olduğuna bakmadan, ayrım yapmadan hizmet üretmekle mükellefiz. Bu çerçevede bu tür üzücü olaylar yaşıyoruz. Bu türlü olayların yaşanmamasını diliyoruz” dedi.

AYDIN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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