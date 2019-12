Nazilli Ticaret Odası’ndan Buharkent Kaymakamı Ülkü’ye ziyaret

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçyürek ve Yönetim Kurulu Üyesi Akın Döken, yeni atanan Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü’yü makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Nazilli Ticaret Odası (NTO) temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, sivil toplum örgütlerinin önemini vurgulayarak her zaman iş birliği içinde olmak istediğini dile getirdi. Yapılan görüşmede ilçe sorunlarının çözüme kavuşması adına birlikte hareket etmenin önemi hususunda görüş birliğine varıldı ve iş birliği ile yürütülebilecek faaliyetlere ilişkin istişareler yapıldı.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, “Yeni atanan Kaymakamımıza görevinde başarılar diliyoruz. Nazilli Ticaret Odası olarak, sorumluluk sahamızda bulunan Buharkent ile ilgili yapılacak her türlü ticari gelişme ve organizasyonlarda, her daim üyelerimizin menfaati doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Arslan, Kaymakam Ülkü’ye Uzun Yaşam Sepeti hediye edildi.

