Koçarlı MYO öğrencileri zihinsel engelli çocuklarla fide dikti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü kapsamında Hacı Hüseyin Aslan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu’nu ziyaret ederek hobi bahçesinde fide dikimi gerçekleştirdi.

Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ayfer Ergezen, Organik Tarım Programı Öğr. Gör. Nuri Kilimci eşliğinde, Organik Tarım Programı öğrencilerinin gerçekleştirdiği ziyarette, okullarında bulunan hobi bahçesinde çeşitli kış sebzelerinden oluşan fide dikimi etkinliğine katılan zihinsel engelli çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Engelli gençlerin tarımla uğraşarak doğayı tanıma konusunda deneyim kazanacaklarını söyleyerek toprağın iyileştirici gücünden bahseden Öğr. Gör. Ayfer Ergezen, “3 Aralık Dünya Engeliler Günü tüm dünyada engelli haklarına dikkat çekildiği, sivil toplum kuruluşlarının çeşitli etkinlikler düzenlediği bir gündür. Engelli çocuklar için en büyük sorunlardan biri olan sosyalleşme adına benzer projelerle üniversite gençliğinin özel çocuklarla bir araya gelmesi hem özel çocuklarımıza katkı sağlayacak hem de gençlerimizin farkındalığını arttıracaktır” dedi.

AYDIN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

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