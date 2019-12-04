Müdürler çizme giyip özel öğrencilerle birlikte marul topladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulunda Tarım Atölyesi'ne katılan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve diğer kurum müdürleri, tulum ve çizmeleri giyip bahçe işledi, ürün hasadı yaptı, yumurta topladı.

1992 yılında “Eğitilebilir Çocuklar Okulu” adıyla eğitim hayatına başlayan Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu, bünyesinde barındırdığı atölyeler ile zihinsel engelli çocukları hayata kazandırıp, meslek sahibi olmalarına imkan veriyor. Hafif düzeydeki zihinsel engelli çocukların eğitim gördüğü okulda Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Atölyesi, El Sanatları Alanı Atölyesi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Atölyesi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Atölyesi, Tarım Atölyesi ve Tekstil Teknolojisi Atölyesi ile öğrenciler hayata kazandırılıyor. 123 öğrenci ile eğitimöğretim hayatına devam eden okuldaki öğrencilere destek olmak amacıyla Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Seyfi Bozçelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Bildik, KOSGEB Müdürü Sadullah Dülger, İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Cenap Filikçioğlu okulu ziyaret etti. Ziyarette tulum ve çizme giyen müdürler, öğrencilerle beraber Tarım Atölyesi dersinde bahçede toprağı işlediler, marul, roka ve soğan toplayıp, tavuk kümesinden yumurta topladılar.

Farklı bir özel eğitim okulunda bulunduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Burada öğrencilere tarım, el sanatları ve marangozluk gibi alanlarda beceriler kazandırılıyor. Burası aynı zamanda bir üretim yeri. Burada değişik meslekleri öğrenip, bu mesleklerin gereklerini kazanıyorlar. Mezun olduktan sonra da hayata atılıyorlar. Geçen yıl İŞKUR ile yapılan protokol gereği buradan mezun olan öğrencilerimiz herhangi bir işletmeye gittiler ve çalışmaya başladılar. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bunları bizim kazanmamız lazım. Bu çocuklara kazandırdığımız becerilere yönelik olarak buradan mezun olduktan sonra bir istihdam sağlamamız gerekiyor. Buradan yerel yönetimlere de sesleniyorum. Onların da bu çocuklara, ailelere destek vermesi gerekiyor" dedi.

Okul Müdürü Ali Şahin ise, öğrencilerin okulu çok sevdiğini ifade ederek, “Müdürlerimiz öğrencilerle birlikte tarım dersinde çalışıp üretime katkı yaptılar. Okulumuzda 123 tane hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencimiz var, 6 tane atölyemiz var. Bu atölyelerimizden mezun olduktan sonra hayatta kullanabilecekleri becerileri kazanıyorlar. Anneleri babaları olmadan tek başlarına yaşamlarını sürdürebilecekleri becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz okuldan eve gitmek istemiyor, okulu çok seviyor. Bizim için en önemli unsur bu” diye konuştu.

Okulda yapılan çalışmaların Aydın için çok önemli olduğunu belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, “Aydın’ın bir tarım kenti olduğunu düşündüğümüzde çocuklarımızın işte çilek tarlalarından tutun da seralarda çalıştırılmasına kadar bir alt yapı oluşturulabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi engelli bireylerle de çalışmayı bilmek gerekiyor. Biz engelli bireylerin istihdamı ile ilgili çalışma yapıyoruz. Eğer bir kişi engelli bireyle çalışmayı bilmiyorsa, engelli bireyin çalışma sürecindeki sıkıntılarını bilmiyorsa, bu sefer diğer insanlardan beklediği performansı engelli bireyden beklediği için sorun yaşanıyor. Bu yüzden bizim engelli bireylerle nasıl çalışılması gerektiği ile ilgili eğitimler vermemiz gerekiyor” dedi.

KOSGEB Müdürü Sadullah Dülger ise engelli bireylere ve ailelerine KOSGEB’in iş yaşamlarında destek verdiğini ve engelli bireylere KOSGEB’in pozitif ayrımcılık yapmak için bulunduğunu söylemek üzere burada olduklarını ifade etti.

Okul ziyaretinde diğer atölyeleri de gezen müdürler, yapılan çalışmalar hakkında atölye öğretmenlerinden bilgi aldılar.

AYDIN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.