Kuto kapılarını 13. kez ziyaretçilerine açan Travel Turkey İzmir fuarı açılışına katıldı

Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi, kapılarını 13. kez ziyaretçilerine açan Travel Turkey İzmir Fuarı açılışına katıldı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Dikkaya, Buket Çallı ve Murat Boranalp’in de katıldığı, turizm profesyonellerinin bir araya geldiği 13. Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Aydın destinasyon standı içerisinde yer alan Kuşadası standı, ilk günden ziyaretçilerin odak noktası oldu.

Fuar İzmir alanında gerçekleşen ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinin yanı sıra pek çok ülkeden temsilcilerin yer aldığı, renkli görüntülere sahne olan ve turizm rotasının çizilmesinde büyük rol oynayan fuar, 7 Aralık 2019 tarihine kadar açık kalacak.



AYDIN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.