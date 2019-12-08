Yılmazköy’de Hasan Yavuz Parkı açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yılmazköy’de Hasan Yavuz Parkı açıldı

İHA

Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hasan Yavuz Parkı'nın Yılmazköy'de açılışı gerçekleşti.

Yılmazköy’de Hasan Yavuz Parkı açıldı

Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hasan Yavuz Parkı’nın Yılmazköy’de açılışı gerçekleşti.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Yılmazköy halkı tarafından talep edilen parkın açılışını gerçekleştirdi. Parkın ismini Yılmazköy’lüler ile birlikte kararlaştıran Başkan Atay, yakın zamanda hayatını kaybeden aynı zamanda Yılmazköy’ün Eski Muhtarı olan Hasan Yavuz’un adını verdi.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Buraya bir park yapılmasına karar verdiğimiz zaman Yılmazköy Halkı bu parkın isminin Hasan Yavuz olması konusunda kendileri karar verdi. Nasıl seçimden önce ‘Birlikte yöneteceğiz ve birlikte karar vereceğiz.’ dediysek, aynı şekilde Ovaeymir’de de Gaffar Okkan Parkı’nın ismini de halkımız verdi” dedi.
Başkan Atay sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Siyasette insanların etkilendikleri karakterler vardır. Hasan Yavuz’da benimde siyasette etkilendiğim özel insanlardan birisi. Bugün burada bir park açmaktan daha çok, siyasette yol gösterici, ağabey, büyüklük ve davranış şekillerinin nasıl olması gerektiği konusunda size önderlik yapmış bir kişinin isminin yaşatılacağı parkı açmak benim için çok ama çok özel. Ona biz; çok bilgili olduğu ve öngörüleri her zaman gerçekleştiği için ‘Eyalet Valisi’ derdik. Çok önemli şeyler öğretti bizlere. Yılbaşından önce kendisini hastanede ziyaret ettik fakat birkaç gün sonra kendisini kaybettik. Siyaset biraz da vefalı olmalı, Hasan Yavuz buraya ve bizlere çok emek verdi. Bu yüzden Yılmazköy’ün bende yeri ayrıdır, bu yüzden parkımız Hasan Yavuz ismini aldı.”
CHP İl Başkanı Ali Çankır açılışta yaptığı konuşmada, “Başkanımız vefadan bahsetti, CHP olarak yıllarca partimize emek veren ve bize ışık tutan Hasan Ağabey’imizin adına yapılan bu park partimiz adına vefanın bir göstergesi. Bende örgütümüz adına vefasından dolayı Efeler Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.
CHP PM Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise “Çok özel bir program için bir aradayız. Her hizmetin açılışı güzeldir ve bulunmak özeldir. Hasan Ağabey sadece Yılmazköy Muhtarı değil, Eyalet Valisi’ydi. Hasan Ağabey bizim ağabeyimizdi. Onun adına ve anısına, yaşadığı mahalledeki vatandaşların talepleri ile parka adının verilmiş olması, geride ne kadar güzel ve iyi hatıralar bıraktığının en büyük işareti ve kanıtıdır. Efeler Belediye Başkanı’mız M. Fatih Atay’a teşekkür ediyorum. Çünkü Efeler’de sadece iki üç gün içerisinde benim yetişebildiğim iki önemli hizmet alanı açılışında bulunmamıza vesile oldu. Bu benim programım içerisinde yetişebildiklerimdi, daha bizim yetişemediğimiz hizmet kervanı Efeler’de devam ediyor. Hangi koltuklara gelirseniz gelin, sizin oraya gelmenizde emeği olanları unutmayan bir hizmet ve siyaset anlayışını Başkan Atay ile bugün Efeler’de görüyoruz, izliyoruz ve mutlu oluyoruz.”
Yılmazköy’de gerçekleşen açılışa CHP PM Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP İl Başkanı Ali Çankır’ın yanı sıra, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Efeler Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz, Efeler Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AYDIN

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çine’de 60 yıllık tapu sorunu çözüme kavuştu
YEREL HABERLER Çine’de 60 yıllık tapu sorunu çözüme kavuştu
Çağlayan Tabiat Parkı’nda yenileme çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Çağlayan Tabiat Parkı’nda yenileme çalışmaları ...
Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencileri minikleri sevindirdi
YEREL HABERLER Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencileri minikleri ...
Sultanhisar’da kadın çiftçiler zeytinyağı işletmesini gezdi
YEREL HABERLER Sultanhisar’da kadın çiftçiler zeytinyağı işletmesini ...
Kuşadası'ndan Marmaris'e gıda taşıyan tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Kuşadası'ndan Marmaris'e gıda taşıyan tır alev alev ...
3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri Kuşadası’nda hafta boyu sürdü
YEREL HABERLER 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri Kuşadası’nda ...
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin, ...
Bu site deniz severleri bir arada topluyor
YEREL HABERLER Bu site deniz severleri bir arada topluyor
Aydın Büyükşehir, Nazilli Yeşilyurt Mahallesi’nin altyapısını yeniliyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, Nazilli Yeşilyurt Mahallesi’nin ...
Aydın'da intiharlarda bir önceki yıla göre yüzde 23 artış oldu ADÜ'de 'intihar' konuşuldu
YEREL HABERLER Aydın'da intiharlarda bir önceki yıla göre yüzde 23 ...
"Bir Sevgi Masalı’na" ilgi yoğun oldu
YEREL HABERLER "Bir Sevgi Masalı’na" ilgi yoğun oldu
Nazillili emeklilerin sigortacılık hizmetlerinde indirim
YEREL HABERLER Nazillili emeklilerin sigortacılık hizmetlerinde ...
Nazillili Muhtarlar, Dumlupınar’a çıktı Koordinasyon kampı öncesi, Muhtarlar Dumlupınar’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Nazillili Muhtarlar, Dumlupınar’a çıktı Koordinasyon ...
Devlet Konservatuarı öğrencilerinden Rektör Aldemir’e ziyaret
YEREL HABERLER Devlet Konservatuarı öğrencilerinden Rektör Aldemir’e ...
Aydın'da turizmin 12 aya yayılması için seferberlik ilan edildi İlin tanıtımı için 2 yıldır devam eden çalışmaları sergilendi
YEREL HABERLER Aydın'da turizmin 12 aya yayılması için seferberlik ...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Rektör Aldemir’e ziyaret
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Rektör Aldemir’e ...
Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanlarından Rektör Aldemir’e ziyaret
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanlarından Rektör ...
Menderes'in makam aracı Aydın'da
YEREL HABERLER Menderes'in makam aracı Aydın'da
Aydın'da 5 kişi yediği mantardan zehirlendi
YEREL HABERLER Aydın'da 5 kişi yediği mantardan zehirlendi
Aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı
Travel Turkey 2019 İzmir'e Aydın destinasyonu damga vurdu
YEREL HABERLER Travel Turkey 2019 İzmir'e Aydın destinasyonu damga ...
Seyyar tezgahı kaldırılmak istenince intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Seyyar tezgahı kaldırılmak istenince intihara ...
Menderes’in makam aracı 59 yıl sonra Aydın sokaklarında Aracın kazandırılmasında payı olan Vali Köşger, direksiyonuna oturduğu otomobille şehir turu yaptı
YEREL HABERLER Menderes’in makam aracı 59 yıl sonra Aydın ...
Didim Travel Turkey’de yerini aldı
YEREL HABERLER Didim Travel Turkey’de yerini aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X