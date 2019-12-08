AK Partili Yavuz, Sarıçay Barajı şantiyesinde incelemede bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Partili Yavuz, Sarıçay Barajı şantiyesinde incelemede bulundu

İHA

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Mustafa Savaş, Aydın'ın Söke ilçesinde yapılacak olan Sarıçay Barajı şantiye alanında incelemede bulundu.

AK Partili Yavuz, Sarıçay Barajı şantiyesinde incelemede bulundu

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Mustafa Savaş, Aydın’ın Söke ilçesinde yapılacak olan Sarıçay Barajı şantiye alanında incelemede bulundu.
AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Mustafa Savaş DSİ tarafından kurulan baraj şantiyesini ziyaret ederek, DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, yapılacak olan baraj ile öncelikli olarak yılda 300 bin kişinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirterek, “Baraj 25.97 hm3 içme suyu sağlayacak. Sarıçay Barajı’mızın yerden yüksekliği 125 metre olup 66 milyon metreküp su tutma özelliği olacaktır ve barajımızın maliyeti 511 milyon TL’dir. Barajımızda tutulan suyu kapalı sistem boru hattı ile Bağarası’ndan Söke’ye, ardından Kuşadası ilçemize ve daha sonra Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerimize ulaştıracağız. 2 veya 3 senede bitirmeyi planlıyoruz” dedi.
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, barajla ilgili olarak, “Daha önceki projemiz olan İkizdere projesi gibi devletimiz öncelikle barajımızı DSİ tarafından yapıyor ve büyükşehire devrediyor. Büyükşehir Belediyesi de bu miktarı 30 yıl boyunca geri ödüyor. Aynı süreç burada da devam edecek. Bu yapılan baraj neticesinde Aydın ilimizin 50 yıllık su sorunu kalmayacak” diye konuştu.
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ise “2014 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin projesinde Sarıçay Barajı’nın yapılması projesi vardı. O günkü bakanımız Veysel Eroğlu da Özlem hanıma buyrun yapın dedi. Keşke bunu bizim hükümetimiz ele alsaydı da bu baraj bugünlere kadar gelmeseydi. Yaz aylarındaki bu bölgelerimizde yaşanan nüfus yoğunluğu nedeniyle böyle bir barajın yapımına ihtiyaç getirdi. Söke ve Kuşadası ilçelerimiz ile Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerimizde içme suyu kalitesinde suyu evlerinin musluklarından akıtıp kullanacaklardır. 2060 yılına kadar bölgemizde içme suyu sorunu ortadan kalkmış olacaktır. 511 milyon TL’lik bir yatırım olacaktır. İnşallah bundan sonra çok hızlı bir şekilde Sarıçay Barajımız bitecek” dedi.

AYDIN

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yılmazköy’de Hasan Yavuz Parkı açıldı
YEREL HABERLER Yılmazköy’de Hasan Yavuz Parkı açıldı
Çine’de 60 yıllık tapu sorunu çözüme kavuştu
YEREL HABERLER Çine’de 60 yıllık tapu sorunu çözüme kavuştu
Çağlayan Tabiat Parkı’nda yenileme çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Çağlayan Tabiat Parkı’nda yenileme çalışmaları ...
Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencileri minikleri sevindirdi
YEREL HABERLER Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencileri minikleri ...
Sultanhisar’da kadın çiftçiler zeytinyağı işletmesini gezdi
YEREL HABERLER Sultanhisar’da kadın çiftçiler zeytinyağı işletmesini ...
Kuşadası'ndan Marmaris'e gıda taşıyan tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Kuşadası'ndan Marmaris'e gıda taşıyan tır alev alev ...
3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri Kuşadası’nda hafta boyu sürdü
YEREL HABERLER 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri Kuşadası’nda ...
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin, ...
Bu site deniz severleri bir arada topluyor
YEREL HABERLER Bu site deniz severleri bir arada topluyor
Aydın Büyükşehir, Nazilli Yeşilyurt Mahallesi’nin altyapısını yeniliyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, Nazilli Yeşilyurt Mahallesi’nin ...
Aydın'da intiharlarda bir önceki yıla göre yüzde 23 artış oldu ADÜ'de 'intihar' konuşuldu
YEREL HABERLER Aydın'da intiharlarda bir önceki yıla göre yüzde 23 ...
"Bir Sevgi Masalı’na" ilgi yoğun oldu
YEREL HABERLER "Bir Sevgi Masalı’na" ilgi yoğun oldu
Nazillili emeklilerin sigortacılık hizmetlerinde indirim
YEREL HABERLER Nazillili emeklilerin sigortacılık hizmetlerinde ...
Nazillili Muhtarlar, Dumlupınar’a çıktı Koordinasyon kampı öncesi, Muhtarlar Dumlupınar’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Nazillili Muhtarlar, Dumlupınar’a çıktı Koordinasyon ...
Devlet Konservatuarı öğrencilerinden Rektör Aldemir’e ziyaret
YEREL HABERLER Devlet Konservatuarı öğrencilerinden Rektör Aldemir’e ...
Aydın'da turizmin 12 aya yayılması için seferberlik ilan edildi İlin tanıtımı için 2 yıldır devam eden çalışmaları sergilendi
YEREL HABERLER Aydın'da turizmin 12 aya yayılması için seferberlik ...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Rektör Aldemir’e ziyaret
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Rektör Aldemir’e ...
Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanlarından Rektör Aldemir’e ziyaret
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanlarından Rektör ...
Menderes'in makam aracı Aydın'da
YEREL HABERLER Menderes'in makam aracı Aydın'da
Aydın'da 5 kişi yediği mantardan zehirlendi
YEREL HABERLER Aydın'da 5 kişi yediği mantardan zehirlendi
Aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı
Travel Turkey 2019 İzmir'e Aydın destinasyonu damga vurdu
YEREL HABERLER Travel Turkey 2019 İzmir'e Aydın destinasyonu damga ...
Seyyar tezgahı kaldırılmak istenince intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Seyyar tezgahı kaldırılmak istenince intihara ...
Menderes’in makam aracı 59 yıl sonra Aydın sokaklarında Aracın kazandırılmasında payı olan Vali Köşger, direksiyonuna oturduğu otomobille şehir turu yaptı
YEREL HABERLER Menderes’in makam aracı 59 yıl sonra Aydın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X