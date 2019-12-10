Kalp krizinden ölen Kıbrıs gazisi, Aydın'da toprağa verildi

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN'ın Köşk ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Halil Demirci (66), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Demirci, düzenlenen askeri tören sonrası toprağa verildi.

Köşk'ün Cumadere Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Kıbrıs gazisi Halil Demirci, pazar günü evinde fenalaştı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demirci, tedaviye alındı. Kalp krizi de geçiren Demirci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Demirci için dün askeri tören düzenlendi. Cumadere Camisi'ndeki törene Vali Yavuz Selim Köşger, Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Köşk Kaymakamı Tarık Açıkgöz, Köşk Belediye Başkanı AK Parti'li Nuri Güler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve gazinin yakınları katıldı. İkindi vakti kılınan namaz sonrası Demirci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlara alındı. Halil Demirci'nin cenazesi, götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.



AYDIN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.