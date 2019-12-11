Söke Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları devam ediyor

Söke Belediyesi yol yenileme ve yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in 2019 yılı Nisan ayında göreve başlamasından bu yana geçen sürede Kasım ayı itibariyle 108 Bin 650 metrekare parke yol, 28 bin 50 metrekare asfalt yol çalışması yapıldı. Söke ağırlıklı olarak yeni parke yollarına kavuşurken, gerekli görülen noktalarda asfalt yol çalışmaları da yapıldı.

8 aylık dönemde Merkez mahallelerde Atatürk Mahallesi 16 bin 755, Cumhuriyet Mahallesi 15 bin 520, Yenikent Mahallesi 2 bin 100, Konak Mahallesi 4 bin 700, Çeltikçi Mahallesi 5 bin 760, Yenicami Mahallesi 23 bin 035, Fevzipaşa Mahallesi bin 830 metrekare parke yol çalışması yapıldı. Kemalpaşa Mahallesi'nde 750 metrekare beton yol çalışması yapıldı.

Geride kalan 8 aylık sürede çevre Mahallelerde de parke yol çalışmalarından büyük ölçüde nasibini aldı. Bağarası Mahallesi’nde 8 bin metrekarelik Kalcık yolu blokaj çalışmasının yanında 17 bin metrekare parke yol çalışması yapıldı. Argavlı Mahallesi 3 bin 460, Güllübahçe Mahallesi bin 100, Akçakonak 300, Çalıköy Mahallesi 750, Doğanbey Mahallesi 3 bin 500, Sarıkemer Mahallesi 4 bin 250, Savuca Mahallesi bin 200, Özbaşı Mahallesi'nde ise 500 metrekarelik parke yol çalışması gerçekleştirildi.

Söke Belediyesi şantiye ekipleri tarafından 8 aylık dönemde gerçekleştirilen asfalt kaplama ve tamirat çalışmalarında ise Yenikent Mahallesi'nde 11 bin 50, Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 bin 450, Çeltikçi Mahallesi'nde 2 bin, Akçakonak Mahallesi'nde 2 bin 200, Bağarası Mahallesi'nde 2 bin 500, Sazlı Mahallesi'nde 2 bin 750, Yenidoğan Mahallesi'nde bin 500, Burunköy Mahallesi'nde bin Konak, Yenicami ve Yamaç Mahallelerinde bin 100 metrekare yol kaplaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Kasım ayı verilerine göre Söke Belediyesi parke taş üretim tesislerinde 8 aylık dönemde 150 bin metrekarelik parke taş üretimi yapıldı. Yamaç, Tuzburgazı, Bağarası Mahallesi 54. Sokak, Sofular Mahalleleri'nde ise ekipler çalışmalarına devam ederken, kısa süre içinde Atatürk Mahallesi Aktürk Sokak’ta da parke yol yapım çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

AYDIN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

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