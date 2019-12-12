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Yaş meyve sebze ihracatçıları hedef pazarlarını belirledi Yaş meyve sebze ve mamulleri URGE ...

İHA

Yaş meyve sebze ihracatçıları hedef pazarlarını belirledi Yaş meyve sebze ve mamulleri URGE Projeleriyle hedef pazarlara ihraç edilecek

İhracatını sürekli arttırarak yıllık 900 milyon dolar seviyesine ulaşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ihracatını daha katma değerli hale getirmek, Hindistan, Çin, Güney Kore, Singapur, Malezya, Kanada ve Meksika başta olmak üzere hedef pazarlarda ortak pazarlama faaliyetleri yapmak amacıyla, iki URGE Projesini birden başlatıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yüzde 75 oranında desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi URGE Projeleri Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin iki ana ihraç grubu olan yaş meyve sebze sektörü için “Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef ve Pazarlar Projesi” ve mamul sektörü için “İşlenmiş Meyve Sebze Ürünlerinde Hedef Pazarlar URGE Projesi” olacak.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlediği basın toplantısı ile URGE Projeleri hakkında bilgi veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yaş meyve sebze sektöründe Çin, Güney Kore, Malezya, Singapur başta olmak üzere Uzakdoğu ve Güney Doğu Asya’yı hedef pazar olarak seçtiklerini kaydetti.

Hava Kargo ile ihracat 20 milyon doları aştı
Yaş meyve sebze ihracatının Uzakdoğu ve Güney Doğu Asya ülkelerine artması için Hava Kargo ile sevkiyatın hayati öneme sahip olduğuna vurgu yapan Uçak, “Uzak pazarlara hava kargo ile ihracat maliyetlerini düşürmek için de çalışmalar yapıyoruz. Bu pazarlar için hava kargo ile ihracat olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir konudur. Şu an itibari ile hava kargo ihracatımız 20 milyon dolara ulaştı, bu URGE Projeleriyle bunu daha yüksek seviyelere çıkarmayı ve hava kargo ile ihracatta 100 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Meyve Sebze Mamulleri ile ilgili ana ihraç pazarlarının Avrupa Birliği ve ABD olduğu bilgisini veren Uçak, “Meyve sebze mamulleri sektörlerimizde ise; Hindistan, Çin, Kanada, Meksika gibi pazarlar potansiyel arz ediyor, umuyorum proje başladıktan sonra çıktılarını da almaya yavaş yavaş başlayacağız” diye konuştu.

URGE Projesi sonrasında Türk kirazı Çin’e girdi
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 201619 yılları arasında taze meyve sebze sektöründe, taze kiraz ve üzüm özelinde başarılı bir UrGe projesini geride bıraktığını hatırlatan Başkan Uçak sözlerini şöyle tamamladı: “Bu proje kapsamında özellikle Uzakdoğu ve Asya pazarında önemli ticari bağlantılar elde edildi. İlk UrGe çalışmasını sektörümüz için bir başlangıç projesi olarak nitelendirebiliriz. Bu proje sonrasında Çin’e kiraz ihracatımız başladı ve beklentilerimizin üzerinde Çin’e kiraz ihraç ettik. URGE Projemizin başarılı olması için 32 firma güçlerimizi birleştirdik.”

URGE Projeleri en özel destek programlarından
Ege İhracatçı Birlikleri URGE Proje Koordinatörü Ayhan Karabulut da URGE projesinin Ticaret Bakanlığının en özel destek programlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi: “URGE projesinde finansal desteğin yanı sıra firmaların birlikte hareket etme kabiliyetinin artırılması hedefleniyor. URGE projelerinde ihracat yapan firmaları fiyat rekabetinin sıkıştığı pazarların dışına çıkarmanın yanında firmalara üretim maliyetlerini düşürecek yöntemlerin danışmanlığı da yapılıyor. Bu sayede 32 firmanın hem ürün hem pazar hem de bireysel rekabetçiliğinin artırılması sağlanacak. Ayrıca projenin yüzde 75’i de devlet tarafından desteklenmektedir.”

AYDIN

12 Aralık 2019 Perşembe

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