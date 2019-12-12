Ticaret müşavirleri ihracat hedefleri için seferber oldu Ticaret müşavirleri 2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için ihracatçı firmalara gönüllü danışman oldu

Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşması için 4 yıl Ticaret Müşaviri olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde görev yaptıktan sonra yurda dönen Ticaret Bakanlığı Bürokratları, görev yaptıkları ülkelerde edindikleri deneyimleri Egeli ihracatçılarla paylaştı.



2019 yılının 11 aylık döneminde 31 milyar dolar ihracat yaptığımız Rusya, ABD, Suudi Arabistan, Romanya, Gürcistan, Güney Kore, Filipinler, Ukrayna, Fransa ve Polonya’da Ticaret Müşavirliği yapmış 11 bürokrat Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 70 firma ile İzmir Büyük Efes Swissotel’de 300 civarında ikili iş görüşmeleri yaptı ve deneyimlerini aktardı.



Ticaret müşavirlerinin Türkiye’yi temsilen görev yaptıkları ülkelerde gerek kamu, gerek özel sektör, gerekse sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Türkiye'nin ihracatını arttırmak için yıllarca gecegündüz yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ticaret müşavirlerinin görev yaptıkları ülke ile ilgili tecrübelerini ihracatçılara aktarabilecekleri bir zemin hazırladıklarını kaydetti.



Ticaret müşavirleriyle randevu çizelgesinin ihracatçı firmalardan gelen talepler sonucu kısa sürede dolduğuna işaret eden Eskinazi, "Ticaret Müşavirleri Buluşması'na 2016 yılında başladık. Bu beşinci buluşmamız oldu. Bu buluşmalarımızı önümüzdeki süreçte devam ettireceğiz. Ticaret Müşavirleri Buluşmamıza İzmir dışından da yoğun katılım oluyor” diye konuştu.



Türkiye’nin, 2023 yılında dünya ihracat rakamlarından yüzde 1.5 pay almayı hedeflediğine dikkati çeken Eskinazi şöyle devam etti: “Bu hedefe ulaşmak için ihraç pazarlarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu yıl davet ettiğimiz ticaret müşavirlerimizin görev yaptığı 10 ülke Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 20 pay alıyor. Böylesi etkinliklerle bu ülkelerin ithalatından aldığımız payı arttırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Ticaret Müşavirlerine Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2019 yılı faaliyetleri ve 2020 hedefleri ile ilgili bir sunum yaptı.



EİB’nin Ticaret Müşavirleri Buluşmasına katılan bürokratların görev yaptığı ülkeler arasında Türkiye’nin 2019 yılının Ocak – Kasım döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke 7 milyar 242 milyon dolarlık tutarla ABD oldu. Fransa, 6 milyar 950 milyon dolarlık Türk ürünleri tercih ederken, Romanya 3 milyar 596 milyon dolarlık ihracat rakamıyla üçüncü sırada yer buldu.

AYDIN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

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