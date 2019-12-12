Kaptan dalya diyecek

Nazilli Belediyespor’un tecrübeli kaptanı Zafer Özden dalya diyecek.

İlk olarak 20152016 sezonunda siyah beyazlı forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Zafer Özden 20192020 sezonun ilk yarının son karşılaşması olan Gölcükspor maçı ile 10’üncü resmi maçına çıkacak. Nazilli Belediyespor’da görev aldığı yıllarda toplam 6483 dakika forma giyen Özden, 8 gol atma başarısı gösterdi. Özden görev aldığı bu sürelerde 33 sarı kart görürken, kırmızı kart görmedi.



“Mutluluğumun tarifi yok”

Naz Naz‘la 2015 yılında tanışan ve 3 sezon geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu Zafer Özden,’’Kulübümle çıkacağım 100. Maç benim için büyük bir onur büyük bir gurur. Mutluluğumun tarifi yok. Bana bugüne kadar güvenen destek veren taraftarlarımız başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim inşallah sezon sonu bu kutlu forma ile şampiyonluğu kutlamak nasip olur bizlere” dedi.

AYDIN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

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