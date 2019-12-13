Boksun kalbi Nazilli'de attı

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uzun yıllar sonra yeniden düzenlenen boks müsabakasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aydın’da ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Uzun yıllardır yapılmayan boks turnuvası, Aydın’da yeniden düzenlenerek boksla tanıştı.

Nazilli İlçe Kapalı Spor salonunda bulunan boks salonunda düzenlenen 20192020 Okul Sporları Gençler AB Boks İl Birinciliği müsabakalarına 4 okul ve 17 sporcu katıldı. Sıkletlerinde dereceye giren sporcular madalyaların sahibi oldu.

AYDIN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

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