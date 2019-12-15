Aile hekimlerine akılcı antibiyotik eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aydın’da görev yapan aile hekimlerine “Erişkinde Akılcı Antibiyotik Eğitimi” verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Antibiyotik direnci tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Antibiyotikdirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar, hastalığın ve ölüm oranlarının artması ve hastanede geçirilen sürenin uzaması ile sonuçlanmakta ayrıca tedavi maliyetlerinde de artışa neden olmaktadır. Bakteriyel enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için antibiyotikleri doğru kullanma konusunda toplum olarak farkındalığımızı arttırmamız gerekmektedir. Aydın Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü tarafından planlanan "Erişkinde Akılcı Antibiyotik Kullanımı" konulu eğitimler enfeksiyon hastalıkları uzmanları Uzm. Dr. Serkan Volkan, Uzm. Dr. Vecdi Evren Genç, Uzm. Dr. Gonca İsenlik ve Uzm. Dr. Ayşegül Bakırcı tarafından ilimizde görevli tüm aile hekimlerine verilmiştir” denildi.

AYDIN 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:57

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.