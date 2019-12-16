ADÜ Rektörü Aldemir’den Bozdoğan MYO’ya ziyaret

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu’nu (MYO) ziyaret ederek okulun mevcut durumu ve gelecek planlarına ilişkin bilgiler aldı.

Ziyaret öncesinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemi, Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak, Meslek Yüksekokulu akademik personeli ve okulu temsil eden öğrenci temsilcileri Bozdoğan İlçesi hayırseveri Rasim Menteşe’nin daveti üzerine Rasim Menteşe Vakfı konuk evinde kahvaltı etkinliğine katıldı.

Kahvaltıda öğrencilerin istek ve sorunlarını dinleyen Rektör Prof. Dr. Aldemir, “Sizler bizim evlatlarımızsınız, evde anne babalarınıza emanettiniz burada bizlere emanetsiniz” diyerek öğrencilerle sohbet etti.

Kahvaltı sonrasında Bozdoğan MYO’da düzenlenen toplantıda, MYO Müdürü Prof. Dr. Aypak, okul hakkında bilgilendirme yaparak ‘Bozdoğan MYO’nun ilçe ekonomisine katkısı’ başlıklı araştırmanın da sonuçlarını da Aldemir ile paylaştı paylaştı.

AYDIN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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