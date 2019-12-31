ADÜ’de kişisel gelişim eğitimleri semineri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Kişisel Gelişim Eğitimleri’ semineri yüksekokul konferans salonunda gerçekleşti.

Yazar ve Yüz Okuma Uzmanı Halim Altınışık, yüz okuma, ikili ilişkiler, iş hayatı, farklı karakterlerin yüz işaretleri ve yüzdeki olumsuz özellikler başlıklı konularda öğrencilere sunum gerçekleştirip, uygulamalı olarak bilgi verdi.

Yüz Okuma Eğitiminin ardından, İnsan Kaynakları Uzmanı ve Klinik Psikolog Deniz Uludogan tarafından, insan kaynakları, cv hazırlama, mülakat teknikleri, kariyer planlama, zaman ve stres yönetimi hakkında sunum gerçekleştirildi.

İş mülakatlarında özgeçmiş’in önemine vurgu yapan Deniz Uludogan, “Özgeçmişin yarısını elektronik posta adresi (eposta) oluşturur. Birçok aday yanlış eposta adresi yüzünden eleniyor. İyi bir eposta adresi sizi bir adım öne çıkartır” dedi.

Seminer sonunda Yazar ve Yüz Okuma Uzmanı Halim Altınışık ile İK UzmanıKlinik Psikolog Deniz Uludogan’a Didim Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metin Polat tarafından teşekkür belgesi verildi.

Seminer toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

AYDIN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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