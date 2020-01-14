Karacasu’da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yapılan av koruma kontrolleri kapsamında kaçak avlanan dört kişiye toplamda 4 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.

Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’nden yapılan açıklamada, “Nazilli DKMP Şefliği Doğa koruma ve Av koruma kontrol ekiplerince, Karacasu Devlet avlağında yapılan av koruma kontrol denetim faaliyetlerinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa ve 20192020 MAK kararlarına muhalefetten 4 kişiye av kabahat tutanağı tutulmuş olup, toplamda 4 bin 252 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 3 adet av tüfeğine el konulmuştur” denildi.

AYDIN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:18

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.