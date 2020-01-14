53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldürerek Aydın’ı yasa boğan adam öldü Kamuoyunda 'Çine Canavarı' olarak bilinen Mustafa Çelen, 80 yaşında hayatını kaybetti

Aydın’da 1967 yılında bir dedikodu üzerine eşini ve eşinin ailesinden 9 kişiyi ikisi tabanca biri tüfek 3 ayrı silahla öldürerek Aydın’ı yasa boğan adam olaydan 53 yıl sonra hayatını kaybetti. Bir anda 9 kişiyi öldürmesinden dolayı Aydın’da ‘Çine canavarı’ lakabıyla tanınan Mustafa Çelen, cinayeti işleyip cezaevinden tahliye edildikten sonra yerleştiği Yenipazar’ın kırsal Hacıköseler Mahallesi’nde toprağa verildi.

Aydın’ı yasa boğan ve tüm ülkede gündem olan ilginç olay 1967 yılının Aralık ayında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 1967 yılında 27 yaşında olan Mustafa Çelen, iddiaya göre kayınbiraderinin o zaman hamile olan karısı ile ilgili konuşmasına dayanamayan Mustafa Çelen, yanına aldığı iki tabanca ve bir tüfek ile karısını ve karısının ailesinden toplam 9 kişiyi kurşuna dizerek öldürmüştü. 7 gün sonra teslim olan Mustafa Çelen, bu tarihten itibaren "Çine Canavarı" lakabıyla anıldı. Üç kez idam cezasına çarptırılan Çelen'in cezası, 1974 yılında çıkan Genel Af sayesinde 36 yıla indirildi. Mustafa Çelen, bu cezasının 16 yılını yattıktan sonra 1984 yılında cezaevinden çıkarak Yenipazar'ın Hacıköseler Köyü'ne yerleşti.

Birkaç yıl önce yaşlılığa bağlı çeşitli sağlık sıkıntıları oluşan Mustafa Çelen Aydın huzurevinde kalmaya başladı. Çelen'in cenazesi cenaze namazı kılındıktan sonra cinayeti işledikten sonra yerleştiği köyün mezarlığına defnedildi.

AYDIN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:51

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