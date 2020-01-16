Rektör Aldemir, protokol törenine katıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, gerçekleşen protokol törenine katıldı.

YÖK Konferans Salonu’nda YÖK Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımlarıyla gerçekleşen protokol töreninde, ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Veteriner Fakültesi Dekanı Cavit Kum, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan ile Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ali Kaptan ve Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Ulutaş ile Doç. Dr. Göksel Erbaş yer aldı.

Protokol; altyapı, personel, eğitim, ArGe, etkinlik, öğrenci/çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri gibi konulara ilişkin süreçlerin iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlamak amacını taşıyor.

AYDIN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:51

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