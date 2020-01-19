Kaçak ve yasadışı avcılığı önleme çalışmaları arttırıldı

Dilek Yarımadası Güzelçamlı illi Parkı ve çevresinde kaçak ve yasadışı avcılığı önleme çalışmaları devam ediyor. Bölgenin güzelliğine güzellik katan kanatlıların avlanmaktan öte adeta katledildiği belirtildi.

Dilek Yarımadası Kuşadası Güzelçamlı Milli Parkı’nın Dil Gölü Lagünü’nde araç ulaşımının olmadığı alanlarda koruma ekiplerince yapılan kontrollerde kaçak avcılıkta kullanılan 2 adet tüfek çok sayıda Mühre, ses cihazı ve diğer ekipman gizlenmiş olarak ele geçirildi. Malzemelere el konulurken silahların kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yetkililer Milli Park’ta yasadışı avcılığa karşı güvenlik güçleri ile birlikte 7/24 görevlerinin başında olduklarını belirttiler.

AYDIN 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:50

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