Vali Köşger’den İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’e ziyaret

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Yavuz Selim Köşger, bir süre önce Aydın’da göreve başlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinin sürdürüldüğü yeni binada bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Köşger’e İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve kurum yetkilileri tarafından bilgi verildi.

AYDIN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:24

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:24

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.