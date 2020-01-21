Germencik Belediye Başkanı Öndeş; “Bahane değil hizmet üretiyoruz”

Göreve geldiği günden bugüne geçen 9 aylık süre zarfında birçok çalışmaya imza atan ve en önemli konu olarak nitelendirdiği şehrin imarıyla yakından ilgilenen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş uzun yıllardır çözülemeyen sorunları günler içinde çözüme ulaştırıyor.

Germencik ilçe merkezi ve Ortaklar Mahallesi’nde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler yol yapımı konusunda önemli mesafeler kaydetti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen koordineli çalışmalar çerçevesinde Ortaklar Mahallesi’nde 15 bin metre kare parke taşı yapımı gerçekleştiren Germencik Belediyesi faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Birçok önemli sokak ve caddede çalışmalar tamamlanırken kısa zamanda kalan yerlerde de yapım çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan Ortaklar içinden geçen derede de ıslah çalışması yapılarak yaşanan birçok sorunun önüne geçildi. Modern ve temiz bir görünüme kavuşan Ortaklar’da vatandaşlar çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.



Ortaklar’da yürütülen yol yapım çalışmalarının yanı sıra 30 yılı aşan bir soruna daha müdahale eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş civarında okul bulunan ve yüzlerce öğrenci ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı tren yolu alt geçidinde çalışma başlattı. Çalışmalar tamamlandığında aşırı yağışlarda ciddi sorunlara yol açan ve ulaşımı imkansız kılan tüm sorunlar ortadan kalkacak. Öte yandan tren istasyonunda yolcuların geçiş yaptığı yaya geçidinde de çalışma yapılarak 5 yıllık sorun ortadan kalktı.



Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Germencik Belediyesi önemli bir çalışmaya daha imza attı. Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler daha güvenli bir yürüyüş yolu tesis etmek için tren yolu güzergahında duvar inşaatı başlattı. Büyük oranda tamamlanan çalışmalar çerçevesinde karayolu ve trenyolu arasında bulunan yürüyüş yolunda vatandaşlar daha güvenli bir şekilde seyredebilecek.



Trafiği rahatlatmak ve mahalleye güzel bir görüntü kazandırmak için Ortaklar ’da çalışma başlatan Germencik Belediyesi Fen İşleri ekipleri refüj ve yol düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dört yolda bulunan bayrak direği ile ilgilide çalışma başlatan ekipler kısa zamanda yenileme çalışması gerçekleştirecek. Çalışmaları sık sık denetleyen ve faaliyetler hakkında bilgi alan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını ifade etti.



Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in yoğun programındaki bir diğer yer ise Bozköy’dü. Bozköy Mahallesini ziyaret eden ve burada vatandaşlara bir araya gelen Öndeş Germencik Belediyesince yapılan üstü kapalı düğün yerinde incelemelerde bulundu.



Bozköy’de vatandaşlara bir araya gelen ve sohbet eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş göreve geldiği günden bugüne geçen 9 aylık sürede yapılan faaliyetler ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Mali anlamda yaşanan sorunlara yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Öndeş, “Göreve geldiğimizde inanılmaz bir borç yüküyle karşı karşıya kaldık. Bahane yerine çözüm üretmeye çalıştık. Arkadaşlarımızla birlikte önemli sorunların üstesinden geldik. Biz bahane değil hizmet üretiyoruz. Siyasi yaklaşmıyoruz, bizim siyasetimiz hizmettir. En büyük siyasetimiz hizmettir, rütbemiz yok aslolan bıraktığımız eserlere anılmak. El birliğiyle, gönül birliğiyle, hep beraber önümüzdeki süreçte önemli işlere imza atacağız. 9 ayda yokken bu kadar yaptık, mali açıdan bu kadar zordayken büyük başarılar elde ettik. Hizmeti aksatmadan devam ettirdik. Bu hedeflerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

AYDIN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

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